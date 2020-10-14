Знаменитая украинская певица Ани Лорак удивила неожиданными кадрами

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм исполнительницы, на снимках Ани запечатлена рядом с собакой. На одном из кадров Лорак встала перед животным на колено и гладит его голову, в то время как пес преданно смотрит ей в лицо.

На другом кадре – стоит на ногах, но все равно смотрит на своего преданного друга. На знаменитости черные спортивные брюки, в тон брюкам - кожаная куртка и шляпка, на ногах – ботинки. На правой руке Ани – большая женская сумка.

"🐕 самые верные и преданные!Обожаю мир животных!🐕🐈❤❤❤", – подписала снимок певица.

Фанаты буквально за полчаса после публикации успели поставить под ней более 14 тысяч лайков. В комментариях они соглашаются с Ани в том, что собаки – самые преданные друзья, а также хвалят девушку за стильный образ.

"Любимая, этот друг никогда не предаст, это правда самый верный!!! Чудесные фотографии❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 😍😍😍🔥🔥🔥 Откуда у неё может быть собака. Ею надо заниматься, а она постоянно занята. Взяла у кого-то. 🐕 самые верные и преданные!Обожаю мир животных!🐕🐈❤❤❤ Каролиночка, что ни образ, то конфетка ❤️ Осень дарит нам яркие краски, а ты ярчайшие образы 💋 Наши любимые животные, наши большие друзья, столько радости и преданности они нам дарят, как можно их не любить, в них наше утешение и счастье ❤️ Спасибо, дорогая, за теплые фото, за мудрые слова! Пусть на душе будет спокойно, а на сердце тепло, пусть все, кто дорог, будут всегда рядом ❤️ Береги себя, Солнце 🙏 Любим, скучаем ❤️ можно мне побыть на месте собаки? 👏👏👏😍😍😍🌹🌹🌹👏❤️ Как же я с Вами согласна Каролина🙏❤️😘 Такие Вы классные😍 хорошенькие😍😍 Прелесть😍 Отличного Вам настроения и прекрасного вечера❤️😘💋 Какие теплые и милые фотографии😍😍😍😍хорошего и удачного вечера❤️❤️❤️", – пишут фолловеры.

Ранее Ани Лорак побаловала поклонников смелым образом. Знаменитость выложила серию фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимках Ани Лорак позирует в кресле у окна. Красотка наряилась в коричневый топ с мешковатыми рукавами и просто бездонным декольте, судя по виду, она не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили туфли телесного цвета и подвернутые джинсы, которые выгодно подчеркнули ее упругие бедра. Стоит отметить сильный загар, который Ани Лорак получила во время недавнего отдыха.

"Начались рабочие будни. Съёмки, суета. И так радостно от простого человеческого общения. Мы нуждаемся в людях. Особенно близких по духу. 💃🏼 1, 2 или 3?", - поинтересовалась Ани Лорак и подписчиков.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешним видом исполнительницы и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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