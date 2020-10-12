Известная певица Ани Лорак порадовала фанатов новыми снимками

Как передает Politeka.net, новые фото, которые Лорак показала на своей странице в Instagram, произвели настоящий фурор.

«Пусть будет хорошая погода внутри. Нежными, добрыми словами согревается сердце», - написала певица, и опубликовала три фотографии.

Снимки Лорак буквально свели с ума ее фолловеров. На фото она позирует в клетчатой куртке и шляпке, а также в полосатой рубашке. Певицу просто засыпали комплиментами

«Девочка-осень», «Какая красивааааая 😍😍 Я не могу 😍❤️», «Ой, какая куколка, жаль не красная шапочка 😀 Такой милый и уютный образ, хочется сбежать м работы и гулять, гулять», «О боже 😍😍😍 какая вы красивая ☺️🤤 просто вауу😍», «Ух ты какая классная 🤩😍 Хорошего дня, Дива!», «Каролиночка восхитительная красотка❤️», «Икона стиля», «Какая красивая и стильная! 😍😘 Любимая куколка! Мой ангел!», «Как вам идёт этот образ! 🔥 Выглядите на целых 18», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Лорак сама признавалась, что поправилась и также рассказывала, что села на строгую диету, чтобы это исправить. На новых фото уже можно заметить первые результаты.

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