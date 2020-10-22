Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в максимально гарячому ракурсі
На фото Омович позувала в штанях і білому топі. Наряд був настільки маленьким у Олени, що шостий розмір грудей прямо випирав з нього. Дівчина знімала себе на камеру і показувала найапетитніші частини тіла в сторіс. Варто додати, що красуня засвітила і ідеальну талію на кадрі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Наїстися. Лежу задоволена", - підписала кадри модель.
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Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як відео опубліковано в сторіс Instagram, де подібних можливостей немає, але так і хочеться додати: "зараз вистрибнуть".
Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович показала новий образ в "Невидимій" сукні.
Омович підкреслила свій бюст завдяки сукні тілесного кольору на тонких бретельках. Дівчина не тільки ледь втиснула пишні груди в сукню маленького розміру.
Ми писали, що відома київська модель Олена Омович, вразила видом на відпочинку.
На одному з фан акаунтів з'явився жаркий кадр з раннього відпочинку моделі. Дівчина постала в яскраво-помаранчевому бікіні і покрутила сідницями прямо перед об'єктивом.
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