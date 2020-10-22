Популярна співачка Анна Седокова, екс-учасниця групи "ВІА Гра", похвалилася красою у вечірньому образі

Вона опублікувала новий кадр на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Зірка сфотографувалася в напівпрозорій мереживній сукні з рукавичками тілесного кольору і пишній зачісці з кучериками. Родзинкою образу стало бездонне декольте, яке Седокова лише злегка прикрила волоссям і рукою.

Крім того, виконавиця показала крупним планом своє обличчя, яке прикрасила яскравим агресивним макіяжем. В описі Анна Седокова зізналася, що змушена приділяти своєму зовнішньому вигляду масу уваги і звертатися до досвідчених фахівців.

Користувачі соціальної мережі висловилися про зовнішність знаменитої співачки в коментарях під фото і засипали її приємними компліментами:

"Ааа!!! Бомба!!!!😍 😍 😍 "; "Красуня 🔥 🔥 🔥 теж мрію про перманентний макіяж , але боюся що боляче , та й грошей особливо немає ... працюю вчителем в школі"; " Ваууу😍 😍 😍дуже красива♥️"; " найкрасивіша!🔥 😻 "; "Розкішна Анна!!!🌺 🌹 🤩 "; "Не вірю!"; "Нереально чарівна пристрасна ніжність🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥"; " красиво і природно виглядають ваші Бровки👍 🌷"; "Розпущене кучеряве жіноче волосся, що може бути сексуальніше, це як запрошення до любові)"; " красуня! Очей не відірвати 😍"; "Чарівна фея🔥"; "красивішої не знайти🔥".

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Як повідомляла Politeka, Седокова в тісному ТОПі поставила чоловіка на карачки на очах у Павла Волі.

Також Politeka писала, що мокра Седокова захопила формами в крихітному вбранні з ланцюгами.