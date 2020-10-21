Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вразила розпусним і одночасно дорогим виглядом

Знаменитість ніколи не соромилася свого тіла і завжди із задоволенням його демонструє, передає Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася повністю оголеною.

Відповідне фото модель опублікувала в сторіз свого Instagram. Красуня позувала голою, навіть не намагаючись прикритися.

Зірка одягла чорну, хутряну шапку, з-під якої стирчали чорні локони.

Також Сьєнега спустила на руки чорну хутряну накидку.

Витончена знаменитість вигнулася, виставивши вперед бюст, а назад - пружні сідниці.

Плоский животик, тонка талія і пружні сідниці - це притягувало погляд не менше пишного бюста - просто полум'я.

Завершенням такого сміливого образу став макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості. Можливо, красуня отримала багато приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега в чорному бікіні ефектно вийшла з води. Купальник красиво натягнувся на грудях, обтягнувши і притиснувши її. Здавалося, бюсту трохи тісно під мокрою тканиною.

Кассандра погладила себе по мокрому волоссю і одягла капелюшок. Модель поклацала пальцями в такт музики, взятої з серіалу"Сімейка Аддамс".

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега була одягнена в мініатюрне бікіні, яке насилу могло прикрити її апетитні форми. Дівчина вирішила додати вогника і застигла в непристойній позі, щоб фоловери могли розглянути найсолодше.

Нагадаємо, що Кассандра Сьенега в мікро-бікіні звела з розуму не тільки поглядом:"Ласкаво просимо в моє лігво".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега влаштувала гаряче тренування з подружками у дворі:"ракети".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега ледь не розірвала бікіні пишними принадами:"гаряча дівчинка".