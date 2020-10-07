Известная модель Звезда Playboy Кассандра Сьенега показала себя, устроив шоу

На фото звезда показалась в купальнике белого цвета. Рядом можно увидеть других девушек, которые были в аналогичных нарядах, кроме тренера. Девушка была уже в лосинах и стояла впереди других, готовясь начать тренировку. Кадры получились очень мотивационными и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и нее писали комментарии, но так и хочется добавить: "Ракеты, можно смотреть вечно".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый раз впечатляет своими невероятными объемами.

Кассандра расселась на мягких поручнях дивана, раскинув ножки.

Звезда надела прозрачную блузу, забыв о белье, в результате из-под одежды нежно-розового цвета выглядывали самые интимные места: "О, да!".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) покорила совершенствами в мини-бикини.

Так, шикарная звезда опубликовала в своем Инстаграм очередное видео в смелом купальнике. Модель позировала в крохотном купальнике, который еле прикрывал самые интимные места.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями

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