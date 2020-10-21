Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

Кайлі цього разу позувала в світлому ТОПі, сидячи за столом. Волосся у Дженнер були розпущеним, а образ модель доповнила годинами на руці. Зірка зробила акцент на пишному бюсті, який ледве вмістився у вузенький наряд. Після цього модель зняли ближче, вона посміхнулася і цмокнула губами. Варто додати, що Кайлі поміняла колір волосся, тепер вона блондинка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик мільйони разів і написали коментарі:

"Ти шикарно виглядаєш!", "Блондинка", "Кортні найцікавіше дивитися", "нам потрібне життя Кайлі другий сезон", "Кайлі, тобі потрібно поговорити про те, що відбувається в Нігерії", "коли ви зріжете це волосся і продасте їх кенійцям?", "Мем Кайлі, вам потрібна посудомийна машина? Я можу це зробити", " сподіваюся, у тебе все добре:)", "Ангел у плоті", "я люблю твій колір волосся, боже".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в бікіні.

Груди чи не вислизали з маленького ліфчика, що надавало образу більшої інтриги і пікантності.

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