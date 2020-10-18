Известная модель Кайли Дженнер показала роскошный образ в стиле куклы Барби

С довольно раннего возраста девушка получила популярность благодаря семейному реалити-шоу «Светская Жизнь Семейства Кардашьян». С того самого момента модель начала стремительно меняться – делать пластику, наращивать волосы, увеличивать губы и многое другое.

Теперь Кайли не боится экспериментов, как видно на одном из последних фото девушки, она решила примерить в очередной раз образ обольстительной блондинки, которая не стесняется соблазнить поклонников благодаря пикантному виду. В белом топе на тонких лямках и с глубоким декольте Дженнер выглядела более чем соблазнительно.

А белокурые локоны знаменитости придали ее лицу кукольного образа, к тому же, они выгодно подчеркнули бронзовый оттенок кожи Кайли. К слову, не так давно сама Дженнер заявила, что лучший способ напитать кожу — это использование увлажняющего крема, чтобы кожа оставалась увлажненной и нужно делать уходовые манипуляции всегда, вне зависимости от усталости.

«Независимо от того, насколько вы устали; или того, носите ли вы макияж, вы должны очистить ваше лицо должным образом, прежде чем лечь спать. Так как различные загрязнения, которым ваша кожа подвергается весь день, могут все еще оставаться на ее поверхности. И я не думаю, что вы хотите спать в одной постели с этими бактериями», - подчеркивала однажды девушка, говоря об увлажнении.

Ранее Кайли поделилась кадрами в новом образе, после чего ролики и снимки разлетелись по сети Инстаграм. На фан-аккаунтах ролик, в котором звезда поправляет бюст перед эпичным появлением, собрал множество просмотров, поэтому его продолжают везде публиковать.

Так, девушка позировала в персиковом платье от Versace, которое полностью расшитое камнями и идеально обтягивает ее тело. Образ Дженнер завершают изысканные украшения, маникюр в тон наряду, макияж с выразительными глазами и чувственными губами.

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На кадрах Кайли позирует в цветочном купальнике, который еле вместил пышный бюст красотки. Модель соблазнительно выгнулась а волосы оставила распущенными. Дженнер показалась на кровати, закрыв глаза от удовольствия. Фото вышло эффектным и соблазнительным, ведь Кайли пыталась максимально привлечь внимание.

"Красивый мощный лук, я тебя люблю ❤️", "Великолепно, еще и так украсила себя", "Горячий капитан села на рейс ✈️", "тааак мило! надеюсь, тебе понравится твоя поездка 🔥", "Возьми меня с собой😭🤣", "Как мне нравятся розы, которые не вянут", "Горячая бомба в самолете".

Напомним, сочная Кайли Дженнер обтянула упругие прелести тесным купальником

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