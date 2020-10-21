Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

Зірка цього разу показала себе в чорній сукні з відкритими плечима. Дівчина стояла біля постера, хвалячись фігурою в туфлях. Волосся Світлана зібрала в косичку, а сама дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На постері теж була Ходченкова. Зірка здалася з розпущеним волоссям і зовсім без одягу, прикриваючись великою лінійкою. Поруч можна побачити інших акторів і ліфчик, який просто висів.

"Любов без розміру", - підписаний був постер.

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, так як фото було в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Заворожуєш".

Повідомлялося, що 37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", заінтригувала новим амплуа.

Ходченковій дісталася роль жінки в погонах. Однак, як уже помітно, героїня Світлани-аж ніяк не жорстка, а тендітна дівчина, обдурена чоловіком і переживає особисту драму. У якийсь момент вона з'явилася в кадрі з синцями і саднами на обличчі - ця деталь тільки розігріла інтерес публіки до нового серіалу за участю Ходченкової.

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