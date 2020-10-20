Российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в фильмах «Квартал 95», поразила красотой в черном платье

Снимком знаменитость поделилась в Instagram, передает Politeka.

Так, красотка присутствовала на премьере нового фильма со своим участием. Для «выхода в свет» знаменитость выбрала черное облегающее платье, а идеальная прическа лишь добавила пикантности фотографии.

«Туфли огонь», «очень красивая», «богиня», «Светлана, вы божественная девушка», «Красотка! Будь счастлива ❤️», «красавица», «притягательная», «Коса и розовые туфли - шикарно! Дорогая простота», «вы прекрасны», «Светлана, великолепно выглядишь – слов не подобрать», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в нескольких фильмах производства "Квартал 95", заинтриговала пикантным кадром

Сделать она это решила весьма экстравагантным способом. Ходченкова поделилась кадром, на котором лежала в ванной с грязью. Видно было, что актриса совсем голая, но интимные места прикрыты серой жидкостью. Ходченкова соблазнительно двигала ножкой.

«Любовь без размера», - подписала актриса кадр.

Напомним, что Светлана Ходченкова ошеломила образом леди-босс на красной дорожке: "Красивая такая".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова без белья показала идеальный закат: "Хочу обнять и...".

Также Politeka писала, что Светлану Ходченкову застукали в постели с мужем Боярской, актриса заинтриговала: «Уже можно…».