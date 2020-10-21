Хейтери не дають спокійно насолодитися медовим місяцем телеведучому Володимиру Остапчуку і його обраниці Христині Горняк

Як передає Politekа.net, дружина шоумена не витримала напливу критики й зробила емоційний пост в своєму мікроблозі в Інстаграм після розкішного весілля, на якому гостей розважала Вєрка Сердючка.

Дівчина супроводила пост яскравим фото. Так, Христина постала в одночасно зухвалому і спокусливому вбранні: на ній білий топ і довга спідниця з тканини-"сіточки" з розрізом до стегна, а також рожева сорочка, зав'язана на животі.

Щаслива дружина шоумена притримувала волосся, що розвівалося на вітрі, вальяжно спершись на огорожу. Судячи з геометки, медовій місяць пара проводить в Туреччині. Але не все так гладко.

Впевнена в собі красуня дала відсіч хейтерам, які звинувачують її в тому, що Остапчук "забив" на дітей від першого шлюбу, повністю захопившись нею.

"Для Вас, мої святі фоловери! Це я зараз про тих, хто з німбом на голові засуджує мене, мої вчинки і вчинки мого @vova_ostapchuk, виливаючи свої страхи і образи на життя в коментарях на моїй сторінці! Дорогі святоші безгрішні, ті хто все знає, а також «щасливі дружини і матусі 2х янголят» і тд., я хочу вас попросити, коли будете стояти біля воріт раю, не забудьте спустошити свої відра від жовчі, туди з ними не можна, а ви так звикли нею поливати всіх!!!😂 Від мене: не роздавайте порад або рекомендацій як мені жити, або який бумеранг мене наздожене, тому що за своє життя я несу відповідальність сама, а ви простежте за своїм - корисніше! Поки ви шукаєте в мені мінуси і гріхи - я впевнено рухаюся вперед по своєму шляху, так що... Всім миру🙏", - влучно відповіла недоброзичливцям дівчина.

Користувачі з жаром кинулися коментувати: хтось підтримав Христину, а хтось як і раніше пожурив.

"Знайшла колишню дружину вашого нового чоловіка. Красуня. Побачила дітей. І глибоко в вас розчарувалася. Ви так кричите - що хочете їх бачити... Та з чого раптом вони повинні до вас приїжджати) щоб що?)) щоб бачити вашу "любов"? Навіщо? Їх це ранить. Ваш чоловік зробив свій вибір - він їх залишив. Все!! Не будуйте з себе ніжну і добру домогосподарку, готову готувати діткам обід)) це чужі діти, не ваші)"

"Так заклювали, начебто до Вови ніхто не розлучався. Він не кинув дітей напризволяще, не залишив їх на вулиці ні з чим. Життя одне і потрібно його жити з тим, кого любиш, а не "шо люди скажуть". Щастя вам, друзі🤗"

"Дивно читати такий пост від публічної персони))) люди різні, їх думки не завжди будуть в мімішному стилі "яка прекрасна пара!!! Вони створені один для одного!!!!"

"👏 Нехай заздрать і прискають своєю отрутою, народ не зміниться їм аби нагадити, а ви живіть в своє задоволення кохайте, подорожуйте😘"

"Раз вже не вимкнули коменти, скажу... Ви мені імпонуєте сильним характером, але ось чи довго ви будете з цим актором погорілого театру чи ні, покаже час"

Нагадавши, Остапчука атакували після пишного весілля з коханкою:»щастя людям очі ріже".

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