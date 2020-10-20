Владимиру Остапчуку, отгулявшему шумную свадьбу с Кристиной Горняк, никак не могут простить скандальный развод с женой и матерью двоих его детей

В ответ на радостные завления телеведущего о том, как он счастлив с новой женой его стараются упрекнуть в том, что он бросил Елену Войченко, с которой прожил 12 лет. Телеведущего забросали гневными комментариями на странице в «Инстраграм».

«Это ужасно... сочувствую бывшей жене, услышав такие слова с видео», «Зачем показывать свое счастье на камеру? Это какой то спектакль!», «Ну, пандемия - это не лучшее время для свадеб, могли бы просто расписаться и не устраивать это шоу, это не мероприятие первой необходимости», «А жену с детьми почему на свадьбу не пригласили???? Ведь именно они самые главные люди в вашей жизни, хоть вы этого и не сознаете пока. И будут самыми важными для вас всегда....», «А как же раз и навсегда? Эти слова ничего не значат? Можно обещать, бросать, изменять?», - пишут в Сети.

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Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить ещё раз и даже сейчас, когда пишу эти строки - расплываюсь в улыбке и нежности. ⠀ Я очень ждал НАШ ДЕНЬ, я его представлял и прокручивал, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет ТАК КРУТО🔥🔥🔥 ⠀ Милые наши @love__agency я до сих пор не понимаю, как вы это все организовали. Это же мини Евровидение! 100 человек команды! Эти был для нас такой мастер-класс профессионализма, что просто ах ❤️ ⠀ Спасибо огромное @zafferano_zoloche, что мы смогли за месяц втиснуться в ваш плотный график, вы для нас строили и продлевали 😜 ⠀ @blossom_design.com.ua Я НЕ ВИДЕЛ ЕЩЁ ТАКОЙ КРАСОТЫ! Больше 1000 свечей, живые цветы, оформление и зона церемонии, аналогов которой ещё не было 👏 ⠀ Звук и видео - как на Олимпийском😍 @franz_audio Благодарю 🚀 ⠀ Когда мы пришли в зал, то чуть офигели - восемь фотографов, видео и одни вспышки🙏 ⠀ Но когда увидели результат - поэтому ❤️ ⠀ Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo ⠀ @nika_konstantinova и @sergey__luchik - Я полностью доверился организаторам, как ведущий - расслабился и «о, чудо» я стал гостем и смеялся, ловил подколки и просто наслаждался. Вы большие умнички!! ⠀ Muah @nasti_mekheda ⠀ Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv ⠀ Нереальный торт @bize_kiev ⠀ Rent decor @famiglia_catering ⠀ Наш DJ @igor_skliar - wow🚀 ⠀ @evgenykhmara обожаю тебя уже много лет, спасибо 🙏 ⠀ Настя aka @kola__official - твой голос теперь в моей памяти на нашем первом танце. ⠀ @thecavaliersband - ух мы зажгли с вами🔥 ⠀ @romanbondarchukillusionist 🙏🙏🙏 ⠀ @v_serduchka И вся команда - это был просто РАЗРЫВ! Я в какой-то момент боялся, что ресторан вынесут по камешкам)) ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО 🔥🔥🔥 ⠀ Отдельная благодарность @vishnevska.studio за крутезную полиграфию👏 ⠀ Вы все, более ста человек сделали нашу #свадьбугода ⠀ С любовью, семья Остапчуков 😘 ⠀ #свадьбагода #вместемыможемвсе

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В то же время поклонники Остапчука подчеркивают, что он имеет право на счастье и не понимают нападок в его адрес.

«Почему люди такие злые? (Комменты-жесть)Ведь каждый человек имеет право быть счастливым... Желаю Вам счастья и любви👍👍👍❤️❤️❤️», «И не слушайте никого, кто против вас и учит нормам морали❗️ Не всем дано встретить настоящую половинку, ощутить ту страсть, которая охватила вас... не слушайте... любите так же и кайфуйте друг от друга», «По поводу "счастье любит тишину", вспоминается цитата из фильма: "счастливая ты, Катька (так звали героиню), а счастье людям глаза режет"... Не все могут адекватно переносить успех других😉 а мне нравится, что в наше время люди встречаются, любят, счастливы) хочется, чтобы всем было хорошо...но это жизнь...и будет так, как должно быть... нравится это кому-то или нет...», - пишут в Сети.

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Самая необычная, яркая, тёплая и точно отображает нашу любовь и наш мир. ⠀ Спасибо огромное @portrait_video за то, что не пошли по шаблону, не делали ванильных облаков, а создали целый фильм. ⠀ Сотканный из ночного города, цветов в волосах и звуков каблуков по Пассажу. ⠀ Как же это кайфово, когда вся команда чувствует нашу любовь, смотрит нашими глазами и проживает эти моменты вместе. ⠀ Безгранично благодарны за то, что стали вашими героями. ⠀ Киноленты, в которой мы крепко за руки. ⠀ Мотор❤️ Inspired @love__agency Location @hiltonkyiv ⠀ #свадьбагода #lovestory

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Напомним, новая жена Остапчука больно уколола бывшую ведущего, сеть кипит: «Уходят к молоденьким».

Как сообщала Politeka, Остапчук своим свадебным фото нарвался на жесткую критику и сравнения с Добрыниным.

Также Politeka писала, что Остапчук расплакался на собственной свадьбе, кадры: «Милая, я не обещаю, что смогу…»