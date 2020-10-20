Владимиру Остапчуку, отгулявшему шумную свадьбу с Кристиной Горняк, никак не могут простить скандальный развод с женой и матерью двоих его детей

В ответ на радостные завления телеведущего о том, как он счастлив с новой женой его стараются упрекнуть в том, что он бросил Елену Войченко, с которой прожил 12 лет. Телеведущего забросали гневными комментариями на странице в «Инстраграм».

«Это ужасно... сочувствую бывшей жене, услышав такие слова с видео», «Зачем показывать свое счастье на камеру? Это какой то спектакль!», «Ну, пандемия - это не лучшее время для свадеб, могли бы просто расписаться и не устраивать это шоу, это не мероприятие первой необходимости», «А жену с детьми почему на свадьбу не пригласили???? Ведь именно они самые главные люди в вашей жизни, хоть вы этого и не сознаете пока. И будут самыми важными для вас всегда....», «А как же раз и навсегда? Эти слова ничего не значат? Можно обещать, бросать, изменять?», - пишут в Сети.

В то же время поклонники Остапчука подчеркивают, что он имеет право на счастье и не понимают нападок в его адрес.

«Почему люди такие злые? (Комменты-жесть)Ведь каждый человек имеет право быть счастливым... Желаю Вам счастья и любви👍👍👍❤️❤️❤️», «И не слушайте никого, кто против вас и учит нормам морали❗️ Не всем дано встретить настоящую половинку, ощутить ту страсть, которая охватила вас... не слушайте... любите так же и кайфуйте друг от друга», «По поводу "счастье любит тишину", вспоминается цитата из фильма: "счастливая ты, Катька (так звали героиню), а счастье людям глаза режет"... Не все могут адекватно переносить успех других😉 а мне нравится, что в наше время люди встречаются, любят, счастливы) хочется, чтобы всем было хорошо...но это жизнь...и будет так, как должно быть... нравится это кому-то или нет...», - пишут в Сети.

Напомним, новая жена Остапчука больно уколола бывшую ведущего, сеть кипит: «Уходят к молоденьким».

Как сообщала Politeka, Остапчук своим свадебным фото нарвался на жесткую критику и сравнения с Добрыниным.

Также Politeka писала, что Остапчук расплакался на собственной свадьбе, кадры: «Милая, я не обещаю, что смогу…»