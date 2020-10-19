Владимир Остапчук и Кристина Горняк наконец узаконили свои отношения, но паре до сих пор припоминают скандальный развод телеведущего с женой и матерью двоих его детей

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кристине в очередной раз задали вопрос о том, как она относится к обвинениям в том, что она разбила семью Владимира.

«Семью разбить нереально! Особенно там, где есть любовь. А когда она проходит — люди расстаются. Но нужен ведь кто-то "виноватый", вот и перекладывают ответственность», - отрезала девушка, больно уколов бывшу супругу Остапчука.

Но поклонники все равно не могут простить Остапчуку тот факт, что он бросил Елену Войченко, с которой прожил 12 лет. Под постом со свадьбой телеведущего забросали негативными комментариями.

«Слышать такие слова от человека, который оставил первую жену, как-то не верится», «А вот меня как-то не пробрало! Остапчук явно переигрывает!», «Это ужасно... сочувствую бывшей жене, услышав такие слова с видео», «Вова, обычно уходят к молоденьким, а ты старуху нашёл. Делаем ставки надолго ли», «Встретились два нарциссика, пофоткались, попрыгали… Пусть для начала она родит вам двух детей, поживите вместе хотя бы лет 7,8», «Шоу и не более», - пишут пользователи сети.

Напомним, что гордый Остапчук показал подросшую дочь на празднике, невеста не сдержала эмоций: "С таким папой...".

Как сообщала Politeka, Остапчук своим свадебным фото нарвался на жесткую критику и сравнения с Добрыниным.

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк стали мужем и женой, трогательные кадры.