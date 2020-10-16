Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал красавицу-жену на свадьбе

Соответствующий кадр он опубликовал у себя в Instagram, передает Politeka.

«Вместе мы можем все», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Остапчук позирует рядом со своей женой – красавицей Кристиной Горняк. Девушка в белоснежном платье, а сама пара трогательно держится за руки.

«Это не свадьба года, Добрынин и Квиткова – свадьба года, а эти скопировали», «свадьба года? Вот эти крывляния наигранные», «много идей содрали у свадьбы Добрынина», «это совсем не свадьба года», «очень красиво. Поздравляю», «поздравляю новую семью 😍 желаю вам счастья, крепкого здоровья и всего самого лучшего», «много прекрасных счастливых лет», «красивая пара! Вы дополняете друг друга! Поздравляю вас с новой семьей!», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что телеведущий Владимир Остапчук женился на своей возлюбленной Кристине Горняк.

Судя по фото и видео, у парочки была роскошная свадьба. Кристина трижды сменила платье во время торжества. Гостей развлекала Верка Сердючка и другие украинские артисты.

Особенно трогательным моментом стала церемония обмена клятвами и кольцами. Остапчук стоял в центре зала, когда Кристина появилась в коридоре с отцом. Телеведущий не смог сдержать эмоций и расплакался.

Напомним, что Остапчука увезли на "скорой" с температурой под 40: "Рентген показал...".

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук и Кристина Горняк стали мужем и женой, трогательные кадры.

Также Politeka писала, что подвыпившая невеста Остапчука взбудоражила откровенным фото в ночь перед свадьбой: «Я хочу…».