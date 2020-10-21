Відома модель Демі Роуз показала себе на радість фанатів

На фото Демі позувала в мереживному вбранні і без білизни. Красуня знімала себе зверху, тому можна побачити пишний бюст у величезному декольте. Роуз посміхалася на камеру, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Фото вийшло дуже спокусливим і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Після цього Роуз показала подружку, яка лежала поруч з нею. Дівчина була в жовтому купальнику і посміхалася на камеру. Красуня не ховала пишний бюст, який прямо випирав у моделі.

Фанати нічого не написали під публікацією і не ставили лайки, так як ролик Демі викинула в сторіс Instagram, де подібної можливості немає, але так і хочеться додати: "Можна дивитися вічно".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз приміряла незвичайний образ.

На одному з фото Роуз продемонструвала, як пишуть шанувальники, бунтарську вдачу, адже приміряла Латексні штани на шнурівці до самої талії, а також одягла бежеву майку на тонких лямках з сміливим вирізом на бюсті.

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Демі постала в помаранчевому бікіні, яке ледь прикривало її ідеальні форми. Модель лежала на березі, намочивши свої груди і забруднивши їх в піску.

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