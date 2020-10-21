Известная модель Деми Роуз показала, как выглядит утром

На кадре Деми позировала в розовом топе, а образ дополнила косичками и ярким макияжем. Звезда смотрела прямо в объектив, снимая себя на телефон. Роуз продемонстрировала огромное декольте экстремально близко, радуя фанатов размером бюста. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утренняя тренировка сделана", - написала красотка под фотографией в Инстаграм.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, так как модель выбросила кадр в сторис, но так и хочется добавить: "Королевский размер, такие аппетитные".

Сообщалось, что известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардаш'ян" в соблазнительном наряде показала свои "шелковые" места.

Так, знаменитость в этот раз посветила своей гордостью в необычном черном бикини.

Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен.

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Модель прославилась, благодаря шикарной фигуре в форме песочных часов. Сейчас Деми находится на островах и регулярно демонстрирует на себе эффектные наряды.

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