Знаменитая модель Деми Роуз показала идеальные формы в горячем красном платье
Фигуристая красотка, прославившаяся в сети как «британская Кардашьян», поделилась новым жарким снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Поклонники Деми привыкли к тому, что модель не скрывает свои пышные формы, демонстрируя их в купальниках, белье или и вовсе без ничего. Однако, на этот раз Роуз предстала в непривычно романтичном образе.
Девушка позирует в длинном красном платье с разлетающимися во все стороны оборками. Впрочем, пикантности наряду добавляют глубокое декольте и высокие разрезы на юбке, а также просвечивающаяся полупрозрачная ткань. Роуз томно позирует в романтичном и одновременно страстном наряде, поправляя свои длинные волосы.
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Поклонники Деми не смогли пройти мимо таких кадров и буквально засыпали модель комплиментами.
Ранее мы писали, что Роуз восхитила стильным селфи на отдыхе.
Не делая акцента ни на чем, кроме бюста, Роуз показала себя лежащей на пляже и сверкающей грудью в черных кружевах. При этом также можно заметить, что на шее девушки красуется аккуратная золотая цепочка, а сама она позирует с макияжем на лице.
Отметим, что Деми нравится показывать фото с пляжа, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм как правило очень много фото из отдыха.
Напомним, Деми Роуз вскружила голову своими безразмерными "дынями" в черных кружевах: "Лучший подарок на пляже".
Как сообщала Politeka, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс.
Также Politeka писала, что Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!".