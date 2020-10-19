Знаменитая модель Деми Роуз показала идеальные формы в горячем красном платье

Фигуристая красотка, прославившаяся в сети как «британская Кардашьян», поделилась новым жарким снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Поклонники Деми привыкли к тому, что модель не скрывает свои пышные формы, демонстрируя их в купальниках, белье или и вовсе без ничего. Однако, на этот раз Роуз предстала в непривычно романтичном образе.

Девушка позирует в длинном красном платье с разлетающимися во все стороны оборками. Впрочем, пикантности наряду добавляют глубокое декольте и высокие разрезы на юбке, а также просвечивающаяся полупрозрачная ткань. Роуз томно позирует в романтичном и одновременно страстном наряде, поправляя свои длинные волосы.

Поклонники Деми не смогли пройти мимо таких кадров и буквально засыпали модель комплиментами.

Ранее мы писали, что Роуз восхитила стильным селфи на отдыхе.

Не делая акцента ни на чем, кроме бюста, Роуз показала себя лежащей на пляже и сверкающей грудью в черных кружевах. При этом также можно заметить, что на шее девушки красуется аккуратная золотая цепочка, а сама она позирует с макияжем на лице.

Отметим, что Деми нравится показывать фото с пляжа, поэтому на ее странице в социальной сети Инстаграм как правило очень много фото из отдыха.

Напомним, Деми Роуз вскружила голову своими безразмерными "дынями" в черных кружевах: "Лучший подарок на пляже".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс.

Также Politeka писала, что Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!".