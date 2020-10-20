Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", восхитила нежным образом в платье

Пышногрудая модель показывает в Инстаграм лучшие фото, отснятые для рекламных фотосессий белья или купальников. Девушка не стесняется тела после того, как преодолела расстройство пищевого поведения. Теперь Роуз показывает себя такой, какой она есть.

Также на фоне многих фитнес-моделей девушка показывает естественную красоту, ведь она не делала пластики. Деми нравится отдыхать на пляже, поэтому большинство ее домашних фото сделаны именно там. Недавно она поделилась снимком в неожиданно скромном образе – позируя в темном платье макси-длинны, ей удалось поразить.

«Я считаю, что мы самые прекрасные, когда постоянно отбрасываем свое старое «я» и переходим в новый свет 🤍 @prettylittlething», - рассказывает Роуз под постом.

Вот что пишут фанаты:

«Красивый малыш💦💦; Прекрасная Деми!; Королева моря !!! Я люблю тебя! Ты та еще дикая кошечка!!; @demirose Я беспомощно стою перед этой красавицей 💘🔥💋💕💏; Красиво 😍; Моя принцесса 🤤; @demirose, ты самая красивая роза на свете 🌹; Нужен закат ... разрушение; Да ладно, не лгите мне все. Какого цвета море?; Que hermoso mar..; Ты так красива. Большой фанат! Спасибо за то, что предоставили нам потрясающий контент для SIMP! 😂😍❤️».

Также Деми смогла порадовать очередным ярким фото, на котором позировала в черном купальнике с бахромой прямо под бюстом. Как правило, девушка блистает в более смелых нарядах и демонстрирует те в рамках рекламы брендов, с которыми работает.

В реальной жизни и не на постановочных кадрах девушка позирует в более скромных и простых нарядах. На одном из таких фото Деми подчеркнула стройную талию короткими шортами из джинсовой ткани с высокой посадкой и, как отмечалось ранее, моникини с бахромой под бюстом.

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