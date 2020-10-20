Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян"в соблазнительном наряде показала свои "шелковые" места

Знаменитость регулярно появляется в образах, которые запоминаются навсегда, пишет Politeka.net. Так, знаменитость в этот раз посветила своей гордостью в необычном черном бикини.

Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен.

Деми завязала черный поясок на талии, чтобы удержать ткань на месте, ведь из-за одного неловкого движения могли оголиться самые сокровенные места.

Плавки знаменитости держались на том же пояске. Звезда повернулась к камере спиной и сверкнула аппетитніми ягодицами.

Стоит отметить, что дополняла образ соломенная шляпка с ровніми полями, которая завязывалась на подбородке.

"Благословенная ✨", - написала модель.

За 18 часов пост собрал более 800 тісяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону красотки.

Напомним, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла тонким парео. Легкая ткань прикрыла самые интимные места, но при этом немного оголила объемы.

Парео развевалось на ветру, и, казалось, сейчас из-под него покажется самое пикантное.

Также Деми позировала в крохотных черных плавках-бикини, которые натянулись на малюсеньких бретельках.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала фото с отдыха, как веселится на пляже. Модель предстала в микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, звезда поразила видом на бюст шестого размера.

Напомним, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс

Как сообщала Politeka, Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!"

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