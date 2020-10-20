Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян"в соблазнительном наряде показала свои "шелковые" места
Знаменитость регулярно появляется в образах, которые запоминаются навсегда, пишет Politeka.net. Так, знаменитость в этот раз посветила своей гордостью в необычном черном бикини.
Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен.
Деми завязала черный поясок на талии, чтобы удержать ткань на месте, ведь из-за одного неловкого движения могли оголиться самые сокровенные места.
Плавки знаменитости держались на том же пояске. Звезда повернулась к камере спиной и сверкнула аппетитніми ягодицами.
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Стоит отметить, что дополняла образ соломенная шляпка с ровніми полями, которая завязывалась на подбородке.
"Благословенная ✨", - написала модель.
За 18 часов пост собрал более 800 тісяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону красотки.
Напомним, Деми Роуз позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла тонким парео. Легкая ткань прикрыла самые интимные места, но при этом немного оголила объемы.
Парео развевалось на ветру, и, казалось, сейчас из-под него покажется самое пикантное.
Также Деми позировала в крохотных черных плавках-бикини, которые натянулись на малюсеньких бретельках.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала фото с отдыха, как веселится на пляже. Модель предстала в микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, звезда поразила видом на бюст шестого размера.
Напомним, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс
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