Зірка Victoria's Secret і популярна модель, Келлі Гейл, похвалилася бюстом в бікіні
Зірка активно займається спортом, а також регулярно відвідує інфрачервону сауну, звідки ділиться знімками і відео, передає Politeka.net.
Красуня похвалилася пишними грудьми в сауні, розмістивши свіжий кадр у своєму сторіз Instagram.
Гейл позувала на лавці, знявши себе знизу. Таким чином, груди знаменитості здавалися ще більше.
Тонкі бретельки трималися на потилиці і натягнулися під вагою бюста. При цьому крихітні трикутники тканини з леопардовим принтом ледве щось прикривали.
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Апетитні принади виглядали просто чудово і притягували погляд, чого і домагалася зірка: "Гаряче!".
При цьому волосся красуні було зібране, а на обличчі, ймовірно не було макіяжу.
У пості Келлі розповіла, що їй подобається цей гарячий купальник.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає такої можливості.
Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в облягаючому топі і спортивних штанях. Зірка влаштувала елегантний танець на камеру, демонстративно трясучи пружним бюстом.
Користувачі мережі прийшли в захват від настільки гарячих кадрів, адже груди моделі так і колихалися від жарких рухів.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл позувала перед дзеркалом, ефектно зігнувшись в «невидимому» купальнику. При цьому красуня засунула палець в штани, елегантно їх приспустивши. Завдяки цьому в кадр потрапила дивовижна талія знаменитості.
На руці у Гейл можна помітити спеціальний корсет для кисті, який говорить про те, що модель недавно пошкодила руку.
Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".
Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.
Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.