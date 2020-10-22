Звезда Victoria’s Secret и популярная модель, Келли Гейл, похвалилась бюстом в бикини
Звезда активно занимается спортом, а также регулярно посещает инфракрасную сауну, откуда делится снимками и видео, передает Politeka.net.
Красотка похвасталась пышной грудью в сауне, разместив свежий кадр в своем сториз Инстаграм.
Гейл позировала на скамейке, сняв себя снизу. Таким образом, грудь знаменитости казалась еще больше.
Тонкие бретельки держались на затылке и натянулись под тяжестью бюста. При этом крохотные треугольники ткани с леопардовым принтом еле что-то прикрывали.
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Аппетитные прелести смотрелись просто великолепно и притягивали взгляд, чего и добивалась звезда: "Горячо!"
При этом волосы красотки были собраны, а на лице, вероятно, не было макияжа.
В посте Келли рассказала, что ей нравится этот горячий купальник.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.
Напомним, Келли Гейл позировала в облегающем топе и спортивных штанах. Звезда устроила элегантный танец на камеру, демонстративно тряся упругим бюстом.
Пользователи сети пришли в восторг от столь горячих кадров, ведь грудь модели так и колыхалась от жарких движений.
Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала перед зеркалом, эффектно изогнувшись в «невидимом» купальнике. При этом красотка засунула палец в штаны, элегантно их приспустив. Благодаря этому в кадр попала удивительная талия знаменитости.
На руке у Гейл можно заметить специальный корсет для кисти, который говорит о том, что модель недавно повредила руку.
Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".
Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.
Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.