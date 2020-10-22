Звезда Victoria’s Secret и популярная модель, Келли Гейл, похвалилась бюстом в бикини

Звезда активно занимается спортом, а также регулярно посещает инфракрасную сауну, откуда делится снимками и видео, передает Politeka.net

Красотка похвасталась пышной грудью в сауне, разместив свежий кадр в своем сториз Инстаграм. 

Гейл позировала на скамейке, сняв себя снизу. Таким образом, грудь знаменитости казалась еще больше. 

Тонкие бретельки держались на затылке и натянулись под тяжестью бюста. При этом крохотные треугольники ткани с леопардовым принтом еле что-то прикрывали. 

Популярные статьи сейчас

Ушла из жизни легендарная советская актриса: "Таких как она больше не будет"

Гибель звезды "Дизель Шоу", раскрыты странные совпадения перед трагедией: "Была одета в..."

Шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры"

Молодая любовница Тарзана решила "добить" Наташу Королеву пикантным снимком: "Наслаждайтесь!"
Показать еще

Аппетитные прелести смотрелись просто великолепно и притягивали взгляд, чего и добивалась звезда: "Горячо!" 

При этом волосы красотки были собраны, а на лице, вероятно, не было макияжа. 

В посте Келли рассказала, что ей нравится этот горячий купальник. 

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним,  Келли Гейл позировала в облегающем топе и спортивных штанах. Звезда устроила элегантный танец на камеру, демонстративно тряся упругим бюстом.

Пользователи сети пришли в восторг от столь горячих кадров, ведь грудь модели так и колыхалась от жарких движений.

@kellybellyboom

Made pancakes. Ate them. And tiktok’d. #ProductiveDay in #Selfquarantine #CoronaVirus #CardiB #fyp #tiktokdance #tiktok

♬ DJ Yames Mashup 2 - Dj_yames

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала перед зеркалом, эффектно изогнувшись в «невидимом» купальнике. При этом красотка засунула палец в штаны, элегантно их приспустив. Благодаря этому в кадр попала удивительная талия знаменитости.

На руке у Гейл можно заметить специальный корсет для кисти, который говорит о том, что модель недавно повредила руку.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.