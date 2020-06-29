Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл показала, в чем занимается спортом

Красотка поддерживает идеальную форму, о чем свидетельствовали фото и видео из тренажерных залов, сообщает Politeka.net. В этот раз звезда решила позаниматься теннисом.

Красотка надела белый топик на тонких бретельках, который выделил ее грудь. Прелести сжались под тесной одеждой и даже немного подпрыгнули вверх. Длина топика позволила насладиться тонкой талией и стальным прессом звезды.

На бедрах красотки нельзя не увидеть маленькую игривую юбочку в складочку. Модель слегка расставила ноги и опустила между ними ракетку.

Келли никогда не стеснялась показывать себя без макияжа и этот раз не стал исключением. Знаменитость пристально смотрела в камеру и приоткрыла губы: "Шикарная детка".

Гейл собрала волосы в волнистый хвостик, чтобы не мешали. Рядом с ней стояла бутылочка с водой.

Фото не получили много лайков, ведь были обнародованы в сториз.

Напомним, Келли Гейл позировала на фоне красивейшего заката в одном купальнике, демонстрируя невероятные формы.

«Бали. Март 2019», - коротко говорится в подписи.

Мимо таких кадров ее поклонники пройти просто не смогли. Люди писали комплименты ее идеальным формам.

Ранее мы писали, что Келли Гейл показала фотографию, на которой она позирует в оранжевом купальнике возле бассейна.

По всей видимости, модель только что закончила заниматься, а затем поплавала в бассейне, потому что ее тело было влажным от воды.

"Горячие источники", - лаконично подписала снимок она.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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