Модель Келли Гейл из Victoria's Secret похвасталась формами в прозрачном купальнике, сверкнув явно лишним

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пляжный день сменил дождь», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Гейл позирует в прозрачном купальнике в момент, когда ее окатило водой. Само белье прозрачное, из-за чего в кадр попали прелести девушки.

«Как торчат, супер», «Боже, прикрой! Тебя же дети смотрят», «вау, идеальные прелести», «просто вау. Идеальная», «Келли, что же ты делаешь со мной», «смотрится так, будто тебе холодно», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл показала, где отдыхает.

Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится профессиональными кадрами и фото со своей обычной жизни.

На одном из последних снимков модель предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Обалденная Келли надела зеленый купальник, натянувшийся на сочных прелестях. Маленькая салатовая ткань едва удерживала грудь на месте. При этом видно, как бюст выпирает и ему тесно.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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