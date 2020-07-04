Модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл показала, где отдыхает

Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится профессиональными кадрами и фото со своей обычной жизни, сообщает Politeka.net.

На одном из последних снимков модель предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Обалденная Келли надела зеленый купальник, натянувшийся на сочных прелестях. Маленькая салатовая ткань едва удерживала грудь на месте. При этом видно, как бюст выпирает и ему тесно.

Крохотные плавки на тонких бретельках позволили рассмотреть упругие ягодицы модели, а также ее тонкую талию и стальной пресс.

Длинноногая принцесса любовалась видами на озеро, на котором стоял гидроцикл.

Келли оперлась о деревянную стену и улыбалась.

"Только что опубликовала видео на YouTube, посвященное нашей волшебной поездке на озеро Тахо", - предупредила Гейл.

За 15 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что модель чертовски привлекательна, как всегда.

Напомним, Келли Гейл надела белый топик на тонких бретельках, который выделил ее грудь. Прелести сжались под тесной одеждой и даже немного подпрыгнули вверх. Длина топика позволила насладиться тонкой талией и стальным прессом звезды.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала в крохотном белье по пояс в воде, показывая роскошную фигуру.

Лифчик подчеркнул пышные места, едва не засветив самое интимное.

Сбоку от нее виднеется бокал с коктейлем.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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