Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в гарячому образі

На фото красуня здалася в леопардовому бікіні і джинсах. Купальник був досить крихітним і на мотузочках. Штани Кендіс трохи спустила, щоб зробити знімок максимально жарким. Волосся у дівчини були зібрані назад, за які зірка взялася руками. Свейнпол спокусливо вигнулася, виблискуючи ідеальними вигинами тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не написали під публікацією і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "які вигини, знімай повністю".

Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол показала неймовірну красу, вбравшись в крихітне бікіні.

"З днем народження, Кендіс", - вітає її один з шанувальників.

Звернемо увагу, що на фотографії Кендіс позує в практично невидимому купальнику, а крихітне бікіні максимально підкреслює її пружні форми. Однак, оскільки фотографія була викинута в сторіс, її шанувальники не мали можливості коментувати і хвалити бездоганну фігуру красуні.

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