Известная модель Кэндис Свейнпол из Victoria’s Secret показала себя на радость фанатов

На фото Кэндис позировала в одном рубашке и без белья. Красотка сидела на стуле боком, прикрывая таким образом зону бикини, а рукой закрыла пышный бюст. Волосы Свейнпол оставила распущенными, а сама смотрела прямо в объектив. На еще одном фото красотка уже была в трусиках и стояла, демонстрируя себя спереди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Соленый", - кратко подписала кадр звезда.

Фанаты поставили более 130 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это не работает за ману", "Да, потому что ты оставила меня", "Естественная красота определяла ... Я так люблю тебя и эти снимки, детка", "Ты такая богиня!", "Где эта новая коллекция? Мне нужно срочно", "Боже мой, самая соблазнительная", "Мамочка", "Избила своей красотой", "посмотри, какая сексуальная Кэндис!", "Величайшая богиня", "Просто потрясающе, как ты все это прикрываешь одной рукой", "Ты самая красивая женщина в мире".

Сообщалось, что Популярная модель Кэндис Свейнпол показала фигуру в воде.

Съемка ее идеальных форм проводилась именно под водой, отчего кадры получились необычными.

Кэндис была в крохотном купальнике на тонких лямках. При этом купальный наряд хорошо держался на теле, несмотря на движения модели.

Напомним, Кэндис Свейнпол из "Victoria's Secret" спустила рубашку, показав наслаждение

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