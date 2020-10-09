Известная модель Кэндис Свейнпол из "Victoria's Secret" показала себя, восхитив фанатов и коллег

На фото красотка показалась в коротких шортиках и белом топе. Звезда дополнила образ полосатой рубашкой, которую приспустила с плеч. Кэндис оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка решила показать себя на фоне зеленой растительности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая коллегу Жизель Оливейру, поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вкусная", "Прекрасный мой голубь мира", "Кошачий трюк", "Помилуй," "Ты богиня!", "Великолепная", "Я так чертовски люблю тебя, ты даже не представляешь, лол", "бюстгальтер, который вы носите, новый бюстгальтер от бикини", "Красивая девушка. Живая мечта", "Ах, я так рада новой коллекции !!!", "Это реальный ангел", "Такой драгоценный ангел", "Хотел бы я быть любовником, хочу, чтобы ты был моим".

Сообщалось, что 31-летняя южноафриканская модель Кэндис Свейнпол, ангел Victoria's Secret, ошеломила чувственным снимком на фоне дикой природы.

Красотка опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в одном платье-пеньюаре, и то настолько мокром, что виден каждый соблазнительный изгиб ее превосходного тела.

Напомним, звезда Victoria’s Secret в мини-топе получила наслаждение от собственных изгибов

А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол позировала полностью без одежды

Также Politeka сообщала, что звезда Victoria’s Secret засветила самое сокровенное в шелковом платье без белья



