Знаменитость показала, как проводит время

Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, показала фигуру в воде

Звезда нередко демонстрирует в Инстаграм свои самые смелые видео и фото, пишет Politeka.net. В этот раз модель позировала, нырнув в воду. (Чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы)

Съемка ее идеальных форм проводилась именно под водой, отчего кадры получились необычными.

Кэндис была в крохотном купальнике на тонких лямках. При этом купальный наряд хорошо держался на теле, несмотря на движения модели. Упругие ягодицы звезды притягивали взгляд.

Модель эффектно выгнулась, подняв голову вверх и пуская пузырки, ее длинные волосы красиво шевелились, а позже аккуратно легли за спину, и тогда Свейнпол вынырнула.

Знаменитость встала на ноги, тем самым хорошо показала свои упругие части тела.

"Если океан может успокоиться, то и ты сможешь. Мы оба - соленая вода, смешанная с воздухом", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много приятных сообщений красотке за интересное видео и красивую фигуру.

Напомним, Кэндис Свейнпол предстала в купальнике на песке.

Огненная блондинка вытянула длинные ножки. Небольшую грудь подчеркнул лифчик с глубоким вырезом. Размеры едва не выставились наружу. При этом толстые бретельки, казалось, соскальзывают с плечей знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол продемонстрировала точеную фигуру без белья. Звезда натянула на обнаженное тело платье из тонкого шелка, которое обтянуло формы.

Напомним, что Кэндис Свейнпол оголилась ради пикантных кадров: «Настоящая тигрица».

Как сообщала Politeka, Кэндис Свейнпол сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно".

Также Politeka писала, что Кэндис Свейнпол выпятила на камеру свои главные "сладости": "без белья еще лучше".