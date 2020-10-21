У Мережі з'явилося рідкісне фото, що демонструє, на кого все ж схожий майже дворічний син Майкл співачки і телеведучої Регіни Тодоренко
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала несподіваний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала зовсім ще маленькою дівчинкою.
Поруч з Регіною стоїть її молодший двоюрідний брат Кирило Ковляшенко. Кроха тримає в руках букет червоних троянд, а сестричка притримує його за руку.
"Братик, з Днем народження, рідний! ❤️ @kirill_kovlash, люблю тебе)", - підписала фото Тодоренко.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, дивуючись тому, як сильно син співачки схожий на свого двоюрідного дядька в дитинстві. При цьому деякі відзначають, це доводить, що малюк повністю пішов в маму, а не в тата - співака Влада Топалова.
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"Як же брат схожий на сина Регіни! 😮"
"Братик копія Міша🤩"
"Ваш брат дуже схожий на Майкла))) 😲 😊 "
"Ваш синок так на брата вашого схожий, виходить, весь в маму ❤️"
"Тепер зрозуміло, на кого схожий синок 😁"
"Регіна така кумедна дівчинка"
"Синочок на дядька схожий"
"Які ви милі😊"
А ось так виглядає син знаменитості Майкл:
Тодоренко часто робить пости в Інстаграм з фото і відео свого сина. Малюк, якому в грудні виповниться два рочки, вражає допитливістю і акробатичними талантами.
"А ми спортсменимо 🤪! Який же сьогодні прекрасний день: Мама Регіна позаймалася сьогодні з Майклом на гімнастиці; потім фігуристка Регіна позаймалася на льоду; зараз дружина Регіна мчить додому, щоб встигнути хоча б полежати з чоловіком на одному ліжку 🛏 🤪 і смішно, і плакати хочеться😆 😆 😆!", - писала в соцмережі Тодоренко.
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