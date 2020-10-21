У Мережі з'явилося рідкісне фото, що демонструє, на кого все ж схожий майже дворічний син Майкл співачки і телеведучої Регіни Тодоренко

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала несподіваний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала зовсім ще маленькою дівчинкою.

Поруч з Регіною стоїть її молодший двоюрідний брат Кирило Ковляшенко. Кроха тримає в руках букет червоних троянд, а сестричка притримує його за руку.

"Братик, з Днем народження, рідний! ❤️ @kirill_kovlash, люблю тебе)", - підписала фото Тодоренко.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, дивуючись тому, як сильно син співачки схожий на свого двоюрідного дядька в дитинстві. При цьому деякі відзначають, це доводить, що малюк повністю пішов в маму, а не в тата - співака Влада Топалова.

"Як же брат схожий на сина Регіни! 😮"

"Братик копія Міша🤩"

"Ваш брат дуже схожий на Майкла))) 😲 😊 "

"Ваш синок так на брата вашого схожий, виходить, весь в маму ❤️"

"Тепер зрозуміло, на кого схожий синок 😁"

"Регіна така кумедна дівчинка"

"Синочок на дядька схожий"

"Які ви милі😊"

А ось так виглядає син знаменитості Майкл:

Тодоренко часто робить пости в Інстаграм з фото і відео свого сина. Малюк, якому в грудні виповниться два рочки, вражає допитливістю і акробатичними талантами.

"А ми спортсменимо 🤪! Який же сьогодні прекрасний день: Мама Регіна позаймалася сьогодні з Майклом на гімнастиці; потім фігуристка Регіна позаймалася на льоду; зараз дружина Регіна мчить додому, щоб встигнути хоча б полежати з чоловіком на одному ліжку 🛏 🤪 і смішно, і плакати хочеться😆 😆 😆!", - писала в соцмережі Тодоренко.

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