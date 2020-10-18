Украинская телеведущая Регина Тодоренко показала откровенный кадр с подругой, где они неожиданно расплакались

Как передает Politeka, трогательный снимок теледива разместила на своей странице в Инстаграм.

На фото Регина позирует в белых одеждах, она приобняла за плечи свою подругу. Девушки рыдают, но как оказалось от счастья.

В подписи к снимку Тодоренко призналась, что счастлива, что у нее есть такой друг, как Алина, у которой, к слову, 18 октября день рождения.

«Это счастье - плакать с тобой от счастья ❤️❤️❤️

Моя родная Аля @alina_astrovskaya_ , с Днём Рождения 🥳, старушкааааааааааааа) Даже если будем на разных полюсах, даже если на разных планетах, даже если я состарюсь и выживу из ума чуть раньше , ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ НА МЕНЯ РАССЧИТЫВАТЬ, я всегда рядом! Люблю сильно!», - написала она.

Пользователи сети не прошли мимо и мгновенно отреагировали на увиденное. Они отметили внешне сходство Регины и подруги, словно сестры.

«Вы так похожи, как сестры», «Вы удивительно похожи, как сестрички. Алину с днем рождения! Счастья вам обеим! 🌹🌹», - пишут в сети.

Как известно, Регина Тодоренко – уроженка Одессы, но затем переехала в РФ, где построила свою карьеру и трудится на благо российского шоу-бизнеса. Там она вышла замуж за певца Влада Топалова и в начале декабря 2018 года подарила ему сына, которого назвали Михаилом.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына Михаила. На фотографии, мальчуган, которому в декабре месяце исполнится 2 года, позирует сидя в игрушечном автомобиле с маленькой девочкой. Лицо мальчика довольное, а у малышки перепуганное.

В подписи Регина назвала своего отпрыска любвеобильным ребенком.

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