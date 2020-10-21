В Сети появилось редкое фото, демонстрирующее, на кого все же похож почти двухлетний сын Майкл певицы и телеведущей Регины Тодоренко

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала неожиданный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала совсем еще маленькой девочкой.

Рядом с Региной стоит ее младший двоюродный брат Кирилл Ковляшенко. Кроха держит в руках букет красных роз, а сестричка придерживает его за руку.

"Братик, с Днём Рождения, родной! ❤️ @kirill_kovlash, люблю тебя )", - подписала фото Тодоренко.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, удивляясь тому, как сильно сын певицы похож на своего двоюродного дядю в детстве. При этом некоторые отмечают, это доказывает, что малыш полностью пошел в маму, а не в папу - певца Влада Топалова.

"Как же брат похож на сына Регины! 😮"

"Братик копия Миша🤩"

"Ваш брат очень похож на Майкла)))😲😊"

"Ваш сынок так на брата вашего похож, получается, весь в маму ❤️"

"Теперь понятно, на кого похож сынок 😁"

"Регина такая забавная девчонка 😂👍"

"Сыночек на дядю похож"

"Какие вы милахи😊"

А вот так выглядит сын знаменитости Майкл:

Тодоренко часто делает посты в Инстагарм с фото и видео своего сына. Малыш, которому в декабре исполнится два годика, поражает любознательностью и акробатическими талантами.

"А мы спортсменим 🤪! Какой же сегодня прекрасный день: Мама Регина позанималась сегодня с Майклом на гимнастике; потом фигуристка Регина позанималась на льду; сейчас жена Регина мчится домой, чтоб успеть хотя бы полежать с мужем на одной кровати 🛏🤪 И смешно, и плакать хочется 😆😆😆!", - писала в соцсети Тодоренко.

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