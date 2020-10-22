Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи скинула одяг і блиснула ідеальними вигинами

Шанувальники зірки на спеціальних сторінках публікують найспекотніші знімки кумира, пише Politeka.net.

В одному з останніх постів модель постала майже абсолютно голою. Ратаковськи позувала в одній облягаючій спідничці, яка трималася на резинці. Обтягуюча тканина підкреслила пружні сідниці, а також ідеально сиділа в районі тонкої талії.

Емілі позувала на вулиці, стиснувши долоньками свій пишний бюст. При цьому не можна не відзначити її красивий рельєф преса і рук.

Доповнили такий гарячий образ різні аксесуари.

Модель закрила очі, ніби від задоволення.

За годину пост зібрав близько 30 лайків і жодного коментаря, адже в групі ще мало активних учасників.

Варто відзначити, що подібні пости на цій сторінці моделі швидко набирають тисячі лайків і багато приємних повідомлень. Напевно, кожному чоловікові так хочеться бути поряд з цією красунею.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи одягла ліфчик і маленьку спідничку, яка навряд чи щось прикривала. Костюм був створений з тканини, що нагадує шкуру тварини з хутром.

Уздовж пружного животика йшла лінія, яка тягнулася до спіднички.

Маленький наряд мав ще й виріз, який оголив пружну сідницю.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показалася в смугастому чорному піджаку і штанях. Красуня розстебнула верхню частину вбрання і показала, що зовсім не любить носити білизни. Зірка позувала в кутку і відвела погляд від об'єктива камери. Фото вийшло досить цікавим і гарячим завдяки тому, що модель не соромиться свого тіла.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі