Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски скинула одежду и сверкнула идеальными изгибами

Поклонники звезды на специальных страницах публикуют самые жаркие снимки кумира, пишет Politeka.net.

В одном из последних постов модель предстала почти абсолютно голой. Ратаковски позировала в одной облегающей юбочке, которая держалась на резинке. Обтягивающая ткань подчеркнула упругие ягодицы, а также идеально сидела в районе тонкой талии.

Эмили позировала на улице, сжав ладошками свой пышный бюст. При этом нельзя не отметить ее красивый рельеф пресса и рук.

Дополнили столь горячий образ различные аксессуары.

Модель закрыла глаза, будто от удовольствия.

За час пост собрал около 30 лайков и ни одного комментария, ведь в группе еще мало активных участников.

Стоит отметить, что подобные посты на настоящей странице модели быстро набирают тысячи лайков и много приятных сообщений. Наверно, каждому мужчине так хочется быть рядом с этой красоткой.

Напомним, Эмили Ратаковски надела лифчик и маленькую юбочку, которая едва ли что-то прикрывала. Костюм был создан из ткани, напоминающей шкуру животного с мехом.

Вдоль упругого животика шла линия, которая тянулась к юбочке.

Маленький наряд имел еще и вырез, который оголил упругую ягодицу.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски показалась в полосатом черном пиджаке и штанах. Красотка расстегнула верхнюю часть наряда и показала, что совсем не любит носить белья. Звезда позировала в углу и отвела взгляд от объектива камеры. Фото вышло довольно интересным и горячим благодаря тому, что модель не стесняется своего тела.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе