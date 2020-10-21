Бойфренд Ольги Бузової Давид Манукян, більш відомий як Дава, зробив дорогі подарунки дітям Філіпа Кіркорова

Як пише Politeka з посиланням на Тeleprogramma, у серпні цього року Давид і Філіп випустили спільний трек "Ролекс", який презентували на найрізноманітніших заходах.

І ось Дава привіз дітям колишнього чоловіка Алли Пугачової по іграшковому автомобілю.

"Ось такий Мерседес і ось такий Х6-й, як у мене я привіз подарувати. Алла-Вікторія вибрала білий "гелік" , а Мартін ось такий пацанський крутий, прям як у мене!",- похвалився Давид.

Раніше ми писали, що популярна співачка Ольга Бузова відреагувала на чутки про те, що Дава нібито зробив їй пропозицію. Все почалося з Давида Манукяна, який опублікував зворушливий пост у своєму мікроблозі.

Так, Дава поділився зворушливим знімком з Ольгою Бузовою і натякнув, що 17 Жовтня для них особлива дата.

"Для кого як, а для мене це не просто 17 Жовтня. Як-небудь я обов'язково поділюся про цей день з вами, рідні", - підписав він фото і залишив хештег "згадай".

Фанати миттєво відреагували на публікацію і стали вітати зіркову пару, вважаючи, що Давид Манукян зробив Ользі Бузової довгоочікувану пропозицію.

Але популярна співачка остудила запал шанувальників і заявила, що не може відповідати за вчинки інших людей, тим самим розвіявши чутки про можливі заручини.

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