Российская певица и телеведущая Ольга Бузова задумалась о том, как найти корень своих проблем

Звезда ведет активный образ жизни, а в частности, и страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Бузова решила поразмышлять в одном из постов о своем энергетическом уровне, подкрепив публикацию своим жарким фото.

Исхудавшая певица позировала в коротеньком черном топике на тончайших бретельках, под которым не было белья. Ольга с гордостью выпятила свои "торчащие" достоинства под тонкой тканью. На руках можно заметить тейпы, которые Ольга носит после тренировок и выступлении в шоу "Ледниковый период".

Латексная мини-юбочка держалась на тонкой талии, длинная молния придавала пикантности образу.

Разные сверкающие украшения, а также серые колготки дополнили образ.

"💫Многие не задумываются, для чего повышать свой энергетический уровень. Многие до сих пор не верят в энергию. Но если в вашей жизни что-то идёт не так, корень проблемы ищите в своём внутреннем состоянии", - сообщила Ольга.

По словам звезды, достаток энергии может помочь найти хорошие отношения, заработать деньги и добиться понимания по жизни.

За 35 минут пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев:

"Офигенская кофточка", "А что на плечах и на руке🤷‍♀️", "Тоже не пойму, что на руке?" "Олечка, удачи вам с Димой сегодня на выступлении! 🙏❤️ Вы лучшие!!! Верим в вас! 🙏🏻♥️", "Ольга красотка!!! Восхищаюсь твоим трудолюбием! Ты умница!!! Так держать! Давай в президенты) хоть мир добром завеет!🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оля, какая же вы эффектная 😍", "Помедитируй Оль, чтоб энергия появилась на мужика нормального 😇", "Вау😍🔥Какой шикарный взгляд 👀 Обворожительная", "Как ваши ручки 🙌вам получше сегодня?💜".