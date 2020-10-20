Российская певица и телеведущая Ольга Бузова задумалась о том, как найти корень своих проблем
Звезда ведет активный образ жизни, а в частности, и страницу в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Бузова решила поразмышлять в одном из постов о своем энергетическом уровне, подкрепив публикацию своим жарким фото.
Исхудавшая певица позировала в коротеньком черном топике на тончайших бретельках, под которым не было белья. Ольга с гордостью выпятила свои "торчащие" достоинства под тонкой тканью. На руках можно заметить тейпы, которые Ольга носит после тренировок и выступлении в шоу "Ледниковый период".
Латексная мини-юбочка держалась на тонкой талии, длинная молния придавала пикантности образу.
Разные сверкающие украшения, а также серые колготки дополнили образ.
Страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба»
"Запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит"
Безбашенная Асмус преобразилась, показав сладкие места на камеру: «Жена Харламова - мороженка!»
Отопление и газ по новым тарифам, в Кабмине сделали громкое заявление: "На рынке нет..."
"💫Многие не задумываются, для чего повышать свой энергетический уровень. Многие до сих пор не верят в энергию. Но если в вашей жизни что-то идёт не так, корень проблемы ищите в своём внутреннем состоянии", - сообщила Ольга.
По словам звезды, достаток энергии может помочь найти хорошие отношения, заработать деньги и добиться понимания по жизни.
За 35 минут пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев:
"Офигенская кофточка", "А что на плечах и на руке🤷♀️", "Тоже не пойму, что на руке?" "Олечка, удачи вам с Димой сегодня на выступлении! 🙏❤️ Вы лучшие!!! Верим в вас! 🙏🏻♥️", "Ольга красотка!!! Восхищаюсь твоим трудолюбием! Ты умница!!! Так держать! Давай в президенты) хоть мир добром завеет!🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оля, какая же вы эффектная 😍", "Помедитируй Оль, чтоб энергия появилась на мужика нормального 😇", "Вау😍🔥Какой шикарный взгляд 👀 Обворожительная", "Как ваши ручки 🙌вам получше сегодня?💜".
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".
Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".
Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".