Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя и рассказала о переживаниях

На кадрах Ольга позировала в топе и штанах, а волосы оставила распущенными. Бузова дополнила образ ярким макияжем и соблазнительно выгнулась перед фотографом. Видно, что звезда была в гримерке и готовилась к сцене. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А есть способ не нервничать? Я вот за 16 лет так и не научилась. Начинаем", - написала Бузова.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это нормально, все спортсмены немного нервничают перед соревнованиями", "Красавица, Удачи на шоу", "Ты просто пушка", "Восхищаюсь вами", "Оля, приезжай в Магнитогорск с концертом, я тебя очень жду(", "Я думаю не существует такого способа, Оля, красотка", "Я ослепла от такой красоты", "Я когда на море переехала, так расслабилась!", "А когда будет по телевизору показывать?".

Сообщалось, что 34-летняя российская телеведущая Ольга Бузова удивила новым образом.

На видео знаменитость исполняет чувственный танец под композицию "Missing You" от The Ambientalist.

На звезде – золотистое блестящее платье, причем, судя по обнаженной спине понятно, что на Бузовой нет нижнего белья.

Напомним, бесстыжая Бузова раскорячилась в рискованном образе и довела до истерики

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