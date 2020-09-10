Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала фигуру в жарком наряде 

Звезда похвасталась формами и рассказала о выходе своего нового клипа на своей странице в «Инстаграм», пишет Politeka.net

На фото артистка запечатлена в черном мини-платье со вставками из кожи, кружев и прозрачной сеточки. Также наряд украшен цепями.

Несмотря на ультракороткую длину, на платье поместился еще и разрез, так что если бы фото было сделано не сверху, то вероятно можно было бы увидеть белье артистки или его отсутствие.

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Бузова стоит, прогнувшись и отставив пятую точку.

Лицо помимо насыщенного макияжа украшает аппликация из страз.

В новой песте Бузово поднимается вопрос о том, в ком самая главная проблема. Судя по всему, по мнению певицы, причина всех бед — она сама.

Песня так и названа — «Проблема». В ней артистка поет, что не только сама себе создаёт непростую жизнь, но ещё и тому, кто находится рядом с ней. «Я проблема, но самая-самая», — не забыла сама себя похвалить Бузова.

Не остались в стороне и поклонники артистки.

«Девушка - супер кошка!🔥🔥🔥», «Королева», «Моя шикарная девочка», «Костюм!!!! Нереальный!», «Какая принцесса на фото», «Супер красотка👍👍👍😘😍😍😍», «Богиня», «Уже жарко», «Нереальная 💓», «Какая красотка», "Ох, какая прелесть", "Давай Оля, жги!" - засыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

Как сообщала Politeka, эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать.

Также Politeka писала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает.