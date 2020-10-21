Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сделал дорогие подарки детям Филиппа Киркорова

Как пишет Politeka со ссылкой на Тeleprogramma, в августе этого года Давид и Филипп выпустили совместный трек "Ролекс", который презентовали на самых разнообразных мероприятиях.

И вот Дава привез детям бывшего мужа Аллы Пугачевой по игрушечному автомобилю.

"Вот такой Мерседес и вот такой Х6-й, как у меня я привез подарить. Алла-Виктория выбрала белый "гелик", а Мартин вот такой пацанский крутой, прям как у меня!", – похвалился Давид.

Ранее мы писали, что популярная певица Ольга Бузова отреагировала на слухи о том, что Дава якобы сделал ей предложение. Все началось с Давида Манукяна, который опубликовал трогательный пост в своем микроблоге.

Так, Дава поделился трогательным снимком с Ольгой Бузовой и намекнул, что 17 октября для них особенная дата.

"Для кого как, а для меня это не просто 17 октября. Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные", - подписал он фото и оставил хештег "вспомни".

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и стали поздравлять звездную пару, полагая, что Давид Манукян сделал Ольге Бузовой долгожданное предложение.

Но популярная певица остудила пыл поклонников и заявила, что не может отвечать за поступки других людей, тем самым развеяв слухи о возможной помолвке.

Российская спортсменка Алена Кулакова взбудоражила Сеть тем, что готова "продать" собственного ребенка бездетной Ольге Бузовой

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова сделала скандальный пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предложила богатым и знаменитым людям стать за "подарочек" крестными ее еще нерожденного малыша.

Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе.

Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках.

Как еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме.