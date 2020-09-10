Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заворожила формами в игривых мини-шортах

На днях звезда выпустила новый клип на песню "Проблема", пишет Politeka.net. Артистка в восторге от своей работы поэтому уже несколько дней публикует в Инстаграм кадры видеоролика.

Красотка выбрала черный костюм, который подчеркнул ее стройную фигуру. В частности Оля посветила упругим животиком, благодаря короткому топику. А также Бузова похвасталась стройными ножками в коротких шортиках и чулках на резинках. Завершили образ артистки грубые ботинки.

В таком наряде Ольга активно танцевала в компании парней и девушек. Съемки проходили на улице, а именно - на крыше 10-этажного дома в центре Москвы - поэтому то и дело длинные волнистые волосы певицы поднимал вверх ветер.

"Я уже вам говорила, что #Проблема для меня особенная песня, поэтому вы еще много разных интересных продуктов увидите, связанных с ней😈✊🏻. Хочу запремьерить вам один из них🥰 наше танцевальное mood видео...", - написала певица.

За полчаса пост собрал более 100 тысяч просмотров и много комментариев:

"🔝🔝, все твои песни и клипы 🔝🔝🔝, лучшая 💪💪💪👍👍👍👌👌👌❤️❤️❤️", "Еще одна пушка❤️❤️❤️😻😻😻", "Бомбические танцы💥💥💥такие как и огненная песня 💣💣💣😍", "Оля ,ты умочка 🤍🌷👼наш ангелочек !! Иркутск сильно ждёт 😱❤️я проблема твоя ,главная 😅😅", "Без растопыренных ног ну никак 😂", "Песня однодневка, ни о чем. Лучше один клип хороший снять, чем сто таких", "Выглядит дешево😑 бюджета не хватило?", "Таких одноразовых песен слушать не хочется".

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