Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про жінок
На фото Катерина позувала в чорній шкіряній косусі. Зірка спокусливо позувала на автомобілі, демонструючи пристрасть і бажання. Кадри вийшли спокусливими і ефектними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
""Жінки ніколи не мають такої сили, як після поразки". Александр_Дюма "Королева Марго"", - написала зірка під фотографією.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Інша фотка просто бомба", " Капот тепленький?", "Полірування від Нікітіної. "І ваш капот блищить як ніколи!"", "Катя, яка ти шикарна".
Ми повідомляли, що зірка Студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила фізичною формою в образі зухвалої боксерки.
Так, у новому випуску "кварталу" Нікітіній належало дати волю своїй внутрішній силачці заради відповідного номера.
Повідомлялося, що актриси студії "Квартал 95" Валерія Товстолес і Катерина Нікітіна показали жаркий спільний танець.
Навіть під час карантину зірки "жіночого кварталу" зустрічаються для репетицій.
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