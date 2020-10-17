Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила атлетическими способностями на тренировке
Как пишет Politeka.net, знаменитая красотка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" короткий ролик, в котором исполнила зрелищный трюк. Она предстала перед поклонниками в черной футболке и обтягивающих велосипедках такого же цвета, которые подчеркнули ее упругие бедра.
В тренировочном зале девушка уперлась руками о гладкий пол, а затем подняла широко раздвинутые ноги вверх. Сведя носочки вместе над головой, Екатерина несколько секунд уверенно стояла в таком положении удерживая равноесия, а затем неспеша опустилась и пританцовывая подошла к камере.
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"Когда остались силы после работки", - подписала Никитина. К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать выходку звезды, потому что она выложила видео в сториз.
Юмористка часто показывает, что годы тренировок не прошли напрасно. Так недавно она выложила несколько кадров, для которых позировала в лосинах, топе и белых носках, такой наряд хорошо выделил ее безупречную фигуру. На одном из фото Екатерина Никитина села на шпагат посреди комнаты, так что камера запечатлела ее в профиль. "Немного мотивации", - подписала она кадр.
Напомним, что Екатерина Никитина изогнулась у шеста и поразила талантом: «Обожаю…».
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