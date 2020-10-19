Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и спросила о настроении

На фото красотка позировала в мини, а сверху надела пиджак, который решила оставить расстегнутым. Волосы у Екатерины были распущенными, а образ Никитина дополнила большой цепочкой на шее. На кадре сначала актриса показалась на среднем плане, после чего девушку сняли крупно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Существует два способа стать счастливым: улучшить реальность или снизить ожидания». © Джоди_Пиколт “Девятнадцать минут”

Ну что вы там!?

У всех уже осень в душе?", - написала Никитина.

Фанаты посмотрели кадры более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень красивая", "Так я тебя вижу", "Красивая, как всегда", "Осень в душе) но отдых ещё как летом )", "Смотришь и видишь красоту", "Очень красивая девушка", "Кать, ты та самая девушка, в которую можно влюбиться на эскалаторе".

Сообщалось, что актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила атлетическими способностями на тренировке.

Знаменитая красотка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" короткий ролик, в котором исполнила зрелищный трюк. Она предстала перед поклонниками в черной футболке и обтягивающих велосипедках такого же цвета.

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