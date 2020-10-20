Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95" показала себя и ответила на вопрос

На фото красотка позировала без одежды и белья, развернувшись спиной к камере. Волосы у Никитиной были распущенными, а руки Катя подняла вверх. Девушка стояла в воде по грудь, наслаждаясь легкостью. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Был или не был фотосет в стиле ню?", - написал фанат, задав вопрос Екатерине в сторис.

Девушка ответила: "Не было, только вот так было".

Фанаты не смогли оценить публикацию или поставить лайки, так как кадр опубликован в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Такая женственная".

Сообщалось, что звезда Студии «Квартал 95» Катерина Никитина впечатлила физической формой в образе дерзкой боксерши.

Так, в новом выпуске «Квартала» Никитиной предстояло дать волю своей внутренней силачке ради соответствующего номера. Судя по кадрам, юмористка вышла на сцену в коротком спортивном топе, ярко-красных боксерских трусах и специальных перчатках.

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Екатерина Никитина расположилась на пляже у самой линии прибоя, так что волны ласкали ее стройные ноги. На одном из фото актриса приподнялась на локтях и задержала свой взгляд на следах, оставшихся на мокром песке.

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