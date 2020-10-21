У Мережі обговорюють кумедні кадри з чоловіком, як дві краплі води схожим на 53-річного співака Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka.net, відео опублікували на одній зі сторінок Красногорська в Instagram (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

На кадрах копія поп-короля з пишною шевелюрою, в строкатому костюмі, всипаному блискітками, кепці і сонцезахисних окулярах - прям Алла Пугачова не відрізнить - роздавав перехожим звичайні медичні захисні маски. При цьому на обличчі у самого "артиста" красувалася чорна маска з "камінчиками".

Двійник Кіркорова люб'язно надав засіб індивідуального захисту очевидцю, який зняв його на камеру.

"На станції Нахабіно був помічений Філіп Кіркоров 🤩 роздає маски! Кому треба-встигайте. Хто знає, він теж живе у нас десь на Новій Ризі? @fkirkorov це правда ви?",- підписані кадри.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Чому маски без пір'я?"

"Зрозуміло, що не він! Але ідея супер!)))) вранці піднімає настрій!)"

"Ну видно ж що не він 😅"

"Здорово👏 👏 👏нехай не він, але хто придумав-молодець! ❤️Нам не вистачає гумору для боротьби✊ скрізь тільки залякування..."

"Колір настрою "добрий"!)🤪🔥"

"Браво👍"

"Красунчик"

"Підробляє?🤔 Похвально!😂"

"Щоб Кіркоров пішов маски роздавати? ха-ха"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров разом з 8-річними дітьми взяв участь у шоу Максима Галкіна "сьогодні ввечері". Кадри з цього заходу поп-король опублікував в Instagram:

"Сходили з Аллою-Вікторією і Мартіном в гості до Макса «" не таке це проста справа-ходити в гості! У гостях головне - робити вигляд, що ми нічого не хочемо». Хто пам'ятає чия ця цитата? Так ось сьогодні-я саме такий персонаж: безжурний поет. Скоро ексклюзив з життя дітей. Тільки для Максима", - підписав кадри Кіркоров.

Нагадавши, Галкін боляче вколов Кіркорова, оприлюднивши кадр з ще його дружиною Пугачовою: "18 років тому...».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров показав силу пристрасті прямо в ресторані, Бузова не втрималася.