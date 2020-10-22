Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на прогулянці

На фото Кайлі позувала в помаранчевій сукні і босоніжках на великому каблуці. Дівчина стояла біля автомобіля, а в руці тримала маленьку сумочку. Красуня на одному кадрі здалася близько, а на другому - на повний зріст. Волосся у Дженнер були розпущеним, а образ доповнила модель макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Образ вогонь", - написав адміністратор під публікацією.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кайлі сподобалося", "вона так добре виглядає"," дівчина мрії"," їй сподобалося"," Привіт моя прекрасна богиня"," Мені подобається цей образ, це плаття теж приголомшливе"," жінки, Ви шикарні і красиві"," її дуже люблю", " гаряче, жарко, жарко .... ти просто женешся за собою зараз ... Мені подобається цей вид", "Ти така красива любов", "вона виглядає бомбою", "мені подобаються твої пости, ти приголомшлива".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила видами в бікіні.

В одному з останніх постів Кайлі постала сидить на дивані біля басейну. Красуня була в крихітному бікіні, яке підкреслило її розкішні обсяги.

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер оголила "хижу" натуру в облягаючих колготах

Також Politeka писала, що Кендалл Дженнер без штанів і з вирізом посеред бюста ефектно вмостилася на підлозі

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер захопила пишними формами в облягаючій сукні з декольте



