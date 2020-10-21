Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про свою мотивацію

На фото Настя здалася в лосинах і топі. Співачка в руках тримала дві гантельки, а волосся вирішила залишити розпущеним. Каменських посміхалася на камеру і демонструвала підтягнуту фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось уже багато років мій ранок починається о 6:00. І я не уявляю більш ефективного способу прокинутися, ніж спорт!

І повірте мені, я така ж людина, як і ви. Мені теж було складно починати і іноді буває складно змусити себе позайматися!

І коли я все ж встаю з ліжка і йду на пробіжку або починаю тренування, пробуджуються не тільки я сама, але і почуття гордості і радості за себе! Це дає таку енергію і мотивацію на весь день! ",- написала Настя під фото.

Фанати, включаючи Дорофєєву, поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Коли з'являться діти, ти будеш мріяти поспати)))", " Ох, залізна сила волі. Мені краще піти поспати, а на тренування піти ввечері", "Вам не йде худорба, ви постаріли", "серйозно ,кращий спосіб прокинуться, коли тебе будять дуже рано діти", з ранку більше ніколи займатися не буду особливо пробіжки, саме через те що мозок ще спить ) зламала ногу)))".

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