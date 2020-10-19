33-летняя украинская певица Настя Каменских на собственном опыте постаралась показать публике, как плохо затягивать с походом к врачу

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала немного уставшей, без косметики, но с важным обращением.

Так, Настя рассказала, что только что вышла из кабинета врача-стоматолога. Девушка продемонстрировала слегка опухшую щеку и пожаловалась, что из-за уколов, ей кажется будто бы деформировалась губа (по крайней мере, такой эффект бывает после использования обезболивающих).

"Друзья, я вам советую никогда не откладывать дантиста. Лучше прийти провериться, посмотреть, может, какие-то у вас там есть нюансики, которые можно подправить. Потому что потом придется делать в два раза больше. Как мне! Ой, я пытаюсь улыбнуться, а у меня ... уколы там... И как-то деформируется губа, не? Короче, пожалуйста, особенно, если смотрят меня дети, не бойтесь - делайте зубки, это самое главное вообще, если честно, и самое страшное...", - обратилась к украинцам певица, которая в конце концов таки улыбнулась, приложив руку к щеке с больным зубом.

Ранее мы сообщали, Каменских взбудоражила фото в белом халатике, сидя на бортике ванны. Ткань слегка задралась, обнажив ее прелестные загорелые ножки. Настя томно посмотрела в камеру, заговорив в подписи о важности релаксации.

"Отдых и расслабление - необходимая часть работы и жизни в целом. Только в расслабленном состоянии мы способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать ✨", - поделилась мыслями певица.

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