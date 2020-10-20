Популярная украинская певица Настя Каменских показала себя без косметики

Звезда обладает яркой внешностью и старается всегда выглядеть идеально, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка решила показать себя без косметики.

Соответствующее видео Настя обнародовала в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Начинается ролик с того, что известная красотка позирует перед камерой, сняв лицо крупным планом. При этом артистка была без макияжа и своей красивой улыбки.

Позже она поворачивает голову и перевоплощается в яркую красотку. Волосы Каменских забрала в высокий хвост, а на веках сделала длинную желтую стрелку. Певица улыбалась и даже в одном из кадров показала язык.

"Всегда выбирайте светлую сторону 💛😜", - написала артистка.

За 50 минут пост собрал более 170 тысяч просмотров и много комментариев.

"Хватит кривляться", "О ты оделась? Хм...... Странно...", "Я увидела Жанну Фриске🙄", "Вечно с тем языком,уже не знает, куда его впихнуть", "Настя, Вы такая красивая, талантливая. Зачем Вам этот язык «торчащий»? Он Вас не делает не лучше, не сексуальнее, поверьте", "Настя. Образ просто шикарный, восхитительный и сногсшибательный.👍🔥👏 Вы выглядите как всегда превосходно.😆💪", "Зато где голая коммент закрыла", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских была запечатлена в бассейне на улице полностью раздетой, девушка слегка зашла в прозрачную воду, высоко подняв руки вверх.

Красотку сфотографировали со спины, с такого ракурса открывается волнующий вид на ее упругие ягодицы.

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