Популярная певица Настя Каменских посветила голым телом возле бассейна

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила смелое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она не стесняется показать свои прелести в самых откровенных позах, но на этот раз превзошла саму себя.

На свежем снимке Настя Каменских запечатлена в бассейне на улице полностью раздетой, девушка слегка зашла в прозрачную воду, высоко подняв руки вверх. Красотку сфотографировали со спины, с такого ракурса открывается волнующий вид на ее упругие ягодицы. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, чтобы не мешали плавать.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе - ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", - объяснила свою позицию Каменских в описании.

Пользователи социальной сети выразили свои впечатление от выходки Насти в комментариях, мнения поклонников разделились:

"Меня б муж за такие фото в соцсетях разорвал бы"; "Что-то после замужества Настю понесло"; "Меня муж убил бы за такие фотки. Зачем, один вопрос? Потом звезды пишут, что кругом много хейта"; "И люди еще будут что-то на Тину говорить".

Ранее Настя Каменских в интервью призналась, что ее муж, продюсер Алексей Потапенко, совершенно не против ее пикантных образов и часто даже сам ее фотографирует для соцсетей.

Напомним, Каменских за спиной Потапа пристыдили за неприличный жест, позорное фото: "Пусть Настюха руку достанет!"

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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