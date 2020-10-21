Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своей мотивации

На фото Настя показалась в лосинах и топе. Певица в руках держала две гантельки, а волосы решила оставить распущенными. Каменских улыбалась на камеру и демонстрировала подтянутую фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот уже много лет мое утро начинается в 6:00. И я не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт!

И поверьте мне, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься!

И когда я все же встаю с кровати и иду на пробежку или начинаю тренировку, пробуждаются не только я сама, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день! ", - написала Настя под фото.

Фанаты, включая Дорофееву, поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда появятся дети, ты будешь мечтать поспать)))", "Ох, железная сила воли. Мне лучше пойти поспать, а на тренировку пойти вечером", "Вам не идет худоба, вы постарели", "Серьезно, лучший способ проснутся ,когда тебя будят очень рано дети", С утра больше никогда заниматься не буду особенно пробежки , именно из-за того что мозг еще спит ) сломала ногу)))".

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