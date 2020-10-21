Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своей мотивации
На фото Настя показалась в лосинах и топе. Певица в руках держала две гантельки, а волосы решила оставить распущенными. Каменских улыбалась на камеру и демонстрировала подтянутую фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вот уже много лет мое утро начинается в 6:00. И я не представляю более эффективного способа проснуться, чем спорт!
Дженнифер Лопес показала, какую роскошь прячет в декольте до пупка: "Вот это активы!"
"Целый день пил": Комаров из "Світ навиворіт" признался в новой зависимости, не может остановиться
Шальная мама Сердючки показала, как надо целоваться, Данилко аж покраснел: "Раскрыла чакры"
"Невеста" Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка"
И поверьте мне, я такой же человек, как и вы. Мне тоже было сложно начинать и иногда бывает сложно заставить себя позаниматься!
И когда я все же встаю с кровати и иду на пробежку или начинаю тренировку, пробуждаются не только я сама, но и чувство гордости и радости за себя! Это дает такую энергию и мотивацию на весь день! ", - написала Настя под фото.
Фанаты, включая Дорофееву, поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Когда появятся дети, ты будешь мечтать поспать)))", "Ох, железная сила воли. Мне лучше пойти поспать, а на тренировку пойти вечером", "Вам не идет худоба, вы постарели", "Серьезно, лучший способ проснутся ,когда тебя будят очень рано дети", С утра больше никогда заниматься не буду особенно пробежки , именно из-за того что мозг еще спит ) сломала ногу)))".
Напомним, Каменских впечатлила бедрами в белом бикини, не сдержалась даже Никитюк
А еще Politeka писала, что Каменских показала себя без косметики и удивила преображением
Также Politeka сообщала, что Каменских голышом вышла на улицу, появилось фото